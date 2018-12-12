Alman takımları Sinan Gümüş'e talip oldu
UYLUK yırtığı sebebiyle 14 Ocak’tan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Sinan Gümüş’e bazı Alman takımlarının talip olduğu iddia edildi.
UYLUK yırtığı sebebiyle 14 Ocak’tan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Sinan Gümüş’e bazı Alman takımlarının talip olduğu iddia edildi. Mukavelesi bu sezon sonunda bitecek futbolcunun G.Saray’daki durumu belirsizliğini koruyor. Eğer sözleşme uzatılmazsa ocak ayında çok küçük bir bedelle veya sezon sonu bedelsiz şekilde takımdan ayrılabilir.
(Akşam)
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