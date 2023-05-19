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Spor

Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı!

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görevi yapan Christoph Daum'un ABD'de bir hastanede kontrol altında tutulduğu açıklandı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı!
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Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum'un ABD'de bir hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Alman televizyon kanalı RTL'de yer alan haberde, 69 yaşındaki Daum'un New York'ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde RTL'in röportaj yapmak için Daum ile temasa geçtiği ancak kendisinden "hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı" bilgisi aldıkları belirtildi.

Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adam Christoph Daum'un aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

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