Alman ve Süper Lig devleri arasında Tolgay Arslan savaşı
Takım içi disiplini bozması nedeniyle kadro dışı bırakılan ve transfer listesine koyulan Tolgay Arslan için F.Bahçe ile Trabzonspor kapışıyor.
Beşiktaş’la 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için F.Bahçe bonservis bedeli ödemek istemiyor. Trabzon’un teklifi ise takas + alacaklarına karşılık bir miktar para… Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ı para kazanmadan satmak istemediği ve Bundesliga’dan gelecek teklifleri beklemeye başladığı aktarıldı.
(Gunes)
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