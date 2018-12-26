Alman ve Süper Lig devleri arasında Tolgay Arslan savaşı

Beşiktaş’la 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için F.Bahçe bonservis bedeli ödemek istemiyor. Trabzon’un teklifi ise takas + alacaklarına karşılık bir miktar para… Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ı para kazanmadan satmak istemediği ve Bundesliga’dan gelecek teklifleri beklemeye başladığı aktarıldı.

(Gunes)