İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, final maçı öncesi gündem oldu. İngiliz basınından The Sun, yaptığı haberde Yamal'ın maçın uzaması durumunda oyundan alınması gerektiğini yazdı. Almanya'da, saat 23.00'ten sonra 18 yaş altındaki çocukların çalıştırılamayacağı vurgulandı.

Biraz da Yamal'ın performansından endişe eden İngilizler, Almanya'nın bu kuralı uygulaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "İspanya'nın genç golcüsü Lamine Yamal, Alman çocuk işçiliği yasaları gereği finalde uzatmalarda forma giyemeyecek. 18 yaş altı oyuncular Pazar günleri saat 23:00'ten sonra çalıştırılamayacaklarından, maç normal sürede bitmezse İspanya oyuncuyu değiştirmek zorunda kalacak ya da 30.000 avro (25.000 £) para cezasına çarptırılacak. Newcastle'ın Gosforth şehrinden 26 yaşındaki Bradley Richardson şunları söyledi: 'O mükemmel biri ama kanun kanundur. İspanya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum ama Almanlardan bize bir iyilik yapmalarını istemekte de bir sakınca yok.' Avukat Jonas Warnken, 'Yamal en fazla 23:00'e kadar oynayabilir' dedi. İhlaller için para cezasının mümkün olduğunu ancak bunun pek olası olmadığını da sözlerine ekledi.