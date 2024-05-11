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Spor

Almanlar da devreye girdi! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Kötü giden sezonda Beşiktaş'ın en büyük kazancı olan 18 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor. Başarılı futbolcuya son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt talip oldu. İşte detaylar...

Akşam11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Almanlar da devreye girdi! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip
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Alt yaş gruplarından çıkıp A Takım'a monte olduğu sezonda gösterdiği performansla taraflı-tarafsız Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy'un, Avrupa'daki talipleri gün geçtikçe artıyor. West Ham, Tottenham ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinin ilgi gösterdiği genç golcüyle ilgili bir iddia da Almanlar'dan geldi. Alman basınından Fussballeuropa, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, Semih Kılıçsoy'u transfer etmek istediğini yazdı. Haberde; 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun menajeriyle temasa geçerek bilgi alındığı belirtildi.

KILIÇSOY, UZUN'U İYİ TANIYOR

Öte yandan aynı haberde; Türk milli takımını seçen ve Frankfurt ile prensipte anlaşan Can Uzun ile Kılıçsoy'un ilişkisinden de bahsedildi. İkilinin; Türk Milli Takımı alt yaş kategorilerinde birlikte oynadığı, birbirlerini çok iyi tanıdıkları ve adaptasyon sürecinde birbirlerine yardımcı olabilecekleri ifade edildi. Semih Kılıçsoy ile ilgili tek pürüzün, Beşiktaş'ın 25 ila 30 milyon euro arasında olan bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Genç golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık olarak 8 milyon euro...

ŞU ANDA KARTAL'IN KAHRAMANI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yakın zamanda konuk olduğu TRT Spor canlı yayınında, genç golcü için şu ifadeleri kullandı: "Semih Kılıçsoy bizim kırmızı çizgimiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inanıyorum. Samet abisi onun her şeyiyle ilgileniyor. Şu anda Beşiktaşlı'nın kahramanı. Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı hak ediyor. Vincenzo Montella ile görüştük. Ben oyuncuma sahip çıkarım. Bu çocuk 10 yaşından beri gol atıyor. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'yle ilgili transfer tekliflerini EURO 2024'ten önce görüşmeyeceğiz. Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız."

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