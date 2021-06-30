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Spor

Almanlar duyurdu! Ozan Kabak dev kulübe gidiyor

Milli futbolcu Ozan Kabak Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekiplerinin ardından Ozan için Bayer Leverkusen de devreye girdi. Bundesliga ekibinin kadrosuna katmak istediği Ozan Kabak için Schalke 04, 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

Star.com.tr30 Haziran 2021 Çarşamba 18:49 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:49
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Bonservisi Alman ekibi Schalke 04'te bulunan ve satış listesine alınan Ozan Kabak geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Liverpool'a veda etti. İngiltere'den Newcastle United ve Leicester City'nin yakından ilgilendiği milli yıldıza Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de talip oldu. Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04 kadro planlamasında Ozan Kabak'tan 20 milyon euro civarında bonservis bekliyor. Alman ekibinden transfer görüşmelerini kulübün sportif yöneticisi Peter Knabel ve sportif direktörü Rouven Schröder yönetiyor. İki isim şuana kadar kadro planlamasında sekiz oyunu ile anlaşırken toplam 16 isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 16 isim içinde Klaas-Jan Huntelaar ve Sead Kolasinac da bulunuyor.

BAYER LEVERKUSEN RESMEN DEVREDE

Almanya basınından WAZ'ın haberine göre Bayer Leverkusen Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ozan Kabak için yurt içi ve yurt dışından da talepler gelirken Leverkusen'in diğer rakiplerine göre daha ciddi olduğu belirtildi. Schalke 04 Ozan için 20 milyon euro istiyor.

Ozan geçtiğimiz sezon ikinci yarıda katıldığı Liverpool'da 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Ozan bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

Star.com.tr

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