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Almanlardan Kenan Kutucu'ya çirkin tehdit

Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke, Türkiye’yi seçen Ahmed Kutucu’yu, “Bu seçim kariyerini etkileyebilir” diye tehdit etti.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u kadrodan çıkardı. Bu isimlerin yerine ise Ümit Milli Takım'da forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü takıma dahil etti. Andorra maçında Ümitler'e şans verecek olan Şenol Güneş, Mert ve Ahmed'i ise mutlaka oynatmayı düşünüyor.
 
ÇİRKİN YÜZLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
 
Sassuolo'da forma giyen Viyana doğumlu 20 yaşındaki Mert Müldür'ü Avusturya; Schalke'de oynayan 19 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu ise Almanya kendi milli takımlarına kazandırmak istiyordu. Ancak Güneş iki oyuncuya da yarın A Milli formayı giydirerek, onların önüne geçecek. Öte yandan Ahmed Kutucu için Almanların oynadığı kirli oyun ortaya çıktı. Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke'nin Ahmed'i telefonla arayarak, Türkiye seçiminin kariyerini etkileyebileceğini söylediler. Ahmed ise fikrini değiştirmeyerek bu tehdide boyun eğmedi.
 
Sabah

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