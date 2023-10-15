Almanya, ABD'ye karşı zorlanmadı

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39'da İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Almanya, 58'de Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Almanya böylelikle yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.