İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Almanya, ABD'ye karşı zorlanmadı

Hazırlık maçında Almanya ve ABD milli takımları karşı karşıya geldi. Panzerler geri düştüğü maçta sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

15 Ekim 2023 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Almanya, ABD'ye karşı zorlanmadı
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39'da İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Almanya, 58'de Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Almanya böylelikle yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.