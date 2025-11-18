Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği maçta Leroy Sane damga vurdu.

Almanya maçı 6-0 kazanarak Dünya Kupası biletini aldı. Leroy Sane maçın ilk yarısında iki gol buldu. Sane maçın ikinci yarısında bir de asist yaptı.

Galatasaray'ın oyuncusu Sane, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

ALMANYA DİREKT GİDİYOR

A grubunu 15 puanla tamamlayan Almanya direkt olarak Dünya Kupası'na gidecek. 12 puanda kalan Slovakya ise play-off bileti aldı.