18 Kasım 2025 Salı
Almanya, Dünya Kupası vizesini 6 golle aldı! Leroy Sane şov yaptı

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde etti. Mücadeleye 2 gol ve 1 asistle damga vuran Leroy Sane, galibiyetin baş mimarı oldu.

HABER MERKEZİ18 Kasım 2025 Salı 00:49 - Güncelleme:
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği maçta Leroy Sane damga vurdu.

Almanya maçı 6-0 kazanarak Dünya Kupası biletini aldı. Leroy Sane maçın ilk yarısında iki gol buldu. Sane maçın ikinci yarısında bir de asist yaptı.

Galatasaray'ın oyuncusu Sane, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

ALMANYA DİREKT GİDİYOR

A grubunu 15 puanla tamamlayan Almanya direkt olarak Dünya Kupası'na gidecek. 12 puanda kalan Slovakya ise play-off bileti aldı.

