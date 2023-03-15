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Spor

Almanya Futbol Federasyonu, Infantino'yu desteklemeyecek!

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan 73. FIFA Kongresinde FIFA Başkanlığı için seçim gerçekleştirilecek. Seçime tek aday olarak girecek olan Gianni İnfantino'ya ilk tepki Almanya Futbol Federasyonu'ndan geldi. DFB, İnfantino'yu desteklemeyeceklerini açıkladı.

15 Mart 2023 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
Almanya Futbol Federasyonu, Infantino'yu desteklemeyecek!
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Almanya Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun yeniden bu göreve seçilmesine destek vermeyeceğini duyurdu.

DFB'den yapılan açıklamada, yarın Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek 73. FIFA Kongresi'nin önemli gündem maddesinin FIFA Başkanı'nın seçimi olduğuna işaret edilerek seçimde tek adayın mevcut FIFA BaşkanI Infantino olduğu belirtildi.

AçIklamada görüşlerine yer verilen DFB Başkanı Bernd Neuendorf, DFB'nin Kigali'de Infantino'nun yeniden seçilmesine destek vermeyeceğini aktararak, "Son haftalarda FIFA'dan çeşitli sorulara ilişkin ya hiç bilgi alamadık ya da çok yetersiz bilgi aldık. FIFA ulusal federasyonlarla ilişkilerinde çok daha açık ve şeffaf olmalıdır." dedi.

FIFA'nın belirli kararların nasıl ve neden alındığının ve bu kararlara kimlerin dahil odluğunu kendi çikarları için açıklaması gerektiğini aktaran Neuendorf, son dönemde bunun her zaman böyle olmadığını belirtti.

Neuendorf, bazı Avrupa ülkelerinin federasyonları ile FIFA yönetimi arasında tartışmalı konulara ilişkin yapıcı bir görüş alışverişinin gerçekleştiğini belirterek, bununla gelecekteki iş birliğinin iyileşmesini ümit ettiğini kaydetti.

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