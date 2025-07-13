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Spor

Almanya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 16:52 - Güncelleme:
Almanya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 42.854 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste dördüncü sezonun ise yedinci zaferine ulaştı.

Virajlarda yaşanan kazalar sebebiyle, yalnızca 10 sürücünün tamamladığı yarışta, Gresini Ducati takımından Alex Marquez, liderin 6.380 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise liderin 7.080 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 12. yarışı Çekya Grand Prix'si, 18 Temmuz'da yapılacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 344 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 261

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 197

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142

5. Franco Morbidelli (İtalya): 139

  • Marc Marquez
  • Almanya Grand Prix
  • MotoGP Dünya Şampiyonası

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