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Spor

Almanya, ikinci maçın ardından üst turu garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda ikinci hafta maçları tamamlandı. Ev sahibi Almanya, aldığı iki galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Almanya, ikinci maçın ardından üst turu garantiledi
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ev sahibi Almanya gruptan çıkmayı garantiledi.

Turnuvada A Grubu'nda ikinci müsabakalarda Almanya ile Macaristan, İskoçya ile de İsviçre karşı karşıya geldi.

Grubun ikinci maçında ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Almanlar, ilk maçta da İskoçya'yı 5-1 ile geçmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Almanya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta diğer maçta ise İskoçya ile İsviçre, Köln Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre avantajını korumayı bildi. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya ise ilk puanını İsviçre karşısında elde etti.

PUAN DURUMU

A Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAv.Puan
Almanya22007166
İsviçre21104224
İskoçya201126-41
Macaristan200215-40

Üçüncü maçların programı

A Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

22.00 İskoçya Macaristan (Stuttgart Arena)

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