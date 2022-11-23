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Spor

Almanya - Japonya | CANLI

2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geliyor.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Almanya - Japonya | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu'nda turnuvanın favori takımlarından Almanya, Asya temsilcisi Japonya ile mücadele ediyor. Khalifa International Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Almanya - Japonya maçını El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Cisneros yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

ALMANYA: 1 - JAPONYA: 0
GOL: Dk. 33 İlkay Gündoğan (Pen.) (Almanya)

8. dakikada Japonya'dan Maeda'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz.

Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.

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