İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6401
  • EURO
    19,3287
  • ALTIN
    1054.6
  • BIST100
    4967.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Almanya - Kosta Rika maçında bir ilk yaşanacak
Spor

Almanya - Kosta Rika maçında bir ilk yaşanacak

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Almanya - Kosta Rika maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olacak.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Almanya - Kosta Rika maçında bir ilk yaşanacak
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, yarın karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.