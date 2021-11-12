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Spor

Almanya, Liechtenstein'ı tam 9 golle geçti

Almanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. haftasında evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti.

12 Kasım 2021 Cuma 00:50 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 00:50
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Dünya Kupası Elemeleri J Grubu mücadelesinde Almanya ile Liechtenstein karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'da oynanan maçı Almanya 9-0 kazandı ve üç puanı kazandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Hofer, gördüğü kırmızı kartla Liechtensteing'ı 10 kişi bırakınca mücadele Almanya açısından çok daha rahat geçti. İlkay Gündoğan'ın 11. dakikasındaki penaltı golüyle öne geçen Almanya, 20'de Kaufmann'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. 22'de Sane ve 23'te Reus skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da hızını kesmeyen Almanya, 49'da Sane ile farkı beşe çıkardı. 76. dakikaya gelindiğinde Thomas Müller skoru 6-0 yaptı. 80'de Baku ile skor 7-0 olurken 87'de Müller, 89'da ise Göppel kendi kalesine topu göndererek maçın skorunu 9-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından daha önce Katar biletini cebine koyan Almanya 24 puana yükselirken Liechtenstein ise 1 puanda kaldı.

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