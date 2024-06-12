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Spor

Almanya Milli Takımı kadrosunda değişiklik

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'da Aleksandar Pavlovic'in yerine Emre Can kadroya dahil edildi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Almanya Milli Takımı kadrosunda değişiklik
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Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.

Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.

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