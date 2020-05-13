Almanya'da Bundesliga başlıyor! İlk hafta maçları ücretsiz

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:28 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:28

Almanya Bundesliga uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, ligin tekrar başlaması ve yayıncı kuruluş hakkında açıklamalar yaptı.

Rummenigge yaptığı açıklamada; "Cumartesi ve Pazar günü yeniden başladığımızda birçok insan mutlu olacak çünkü futbol Almanlar için hafta sonunun vazgeçilmez bir öğesi. Ayrıca Sky'ın ilk maçlarda ücretsiz yayın sunmasının harika bir jest olduğunu düşünüyorum." dedi.

"MİLYARLARCA SEYİRCİ BEKLİYORUZ"

İzleyici sayısı hakkında konuşan Rummenigge; "Eğer Bundesliga dünya çapında yayınlanacak tek lig olursa, milyarlarca izleyicinin takip edeceğini tahmin ediyorum. Bu sadece futbolumuz için bir reklam olmaz; aynı zamanda Almanya ve Alman siyaseti için harika bir tanıtım olur. Eurosport'un tavrından dolayı pişmanım. Kriz sırasında sözleşmenin iptal edilmesinin makul olmadığını düşünüyorum. Bu durum Eurosport'un imajına da zarar verecektir." dedi.