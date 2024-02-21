Almanya'da gündem Thomas Meunier

Borussia Dortmund'dan ara dönemde alınan Thomas Meunier, Trabzonspor kariyerine muazzam bir giriş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor maçlarında 3 asist yaparak adından söz ettiren 32 yaşındaki sağ bek, performansıyla Almanya'da da büyük ilgi gördü.

Daha önce Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi dünya devlerinde forma giyen Belçikalı savunmacı için Alman basını, "Korkutucu olmaya başladı" manşetini attı. 1.91 boyundaki yıldızın performansını öven Almanlar, "Taraftarın gönlünü kısa sürede fethetti. Beklentileri oldukça yükseltti" yorumu yaptı.