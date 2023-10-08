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Spor

Almanya'da Leverkusen kasırgası!

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 7. haftasında Köln'ü 3-0 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğunu korudu.

8 Ekim 2023 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Almanya'da Leverkusen kasırgası!
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Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile Köln karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 3-0'lık skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonas Hoffman, 32. dakikada Jeremie Frimpong ve 67. dakikada Victor Boniface attı.

Leverkusen'in yeni transferi Boniface, bu maçta da ağları havalandırarak 10. resmi maçında 9 gol ve 3 asiste ulaştı.

Ligde 6. galibiyetini elde eden ve namağlup olan Leverkusen, puanını 19'a yükseltti ve milli araya lider gitmeyi garantiledi. Köln ise 6. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Leverkusen, milli aradan sonra Wolfsburg'a konuk olacak. Köln ise sahasında Gladbach'ı ağırlayacak.

  • BayerLeverkusen
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  • LiderlikKoltuğu

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