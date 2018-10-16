Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Almanya'da Löw dönemi sona eriyor...

Son zamanlarda kötü bir performans gösteren Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün görevinin tehlikede olduğu belirtildi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw için tehlike çanları çalıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan, Uluslar Ligi'nde de çıktığı iki maçta gol atamayan Almanya'da Löw'ün geleceği de ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Alman gazeteci Michael Reis, her 10 Alman'ın 8'inin Löw'ü istemediğini belirtti ve değişikliğin zamanının geldiğini söyledi.

12 yıl Almanya'yı çalıştıran Löw için sonun geldiğini belirten Michael Reis, yeni teknik direktör için Klopp veya Sammer'in uygun olacağını kaydetti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA