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Almanya'da Neo-nazi futbolcu operasyonu

Almanya 3. Lig ekiplerinden Chemnitzer, Neo-Nazi grupları destekçisi olduğunu tespit ettikleri takım kaptanı Daniel Frahn ile yollarını ayırdı.

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İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Almanya 3. Lig ekiplerinden Chemnitzer, Neo-Nazi gruplarına desteğini gösterdiği gerekçesiyle takım kaptanı Daniel Frahn ile yollarını ayırdı. 
 
32 yaşındaki Alman futbolcu Cumartesi, sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Hallescher FC maçını Neo-Nazi destekçiliği ile tanınan Kaotic Chemnitz taraftar grubu ile birlikte izlemişti.
 
Chemnitz resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada; anayasa karşıtı fikirlere ve sempatizanlarına karşı tutarlı davranmaya devam edeceklerini söyledi.
 
Chemnitzer'in Başkan Yardımcısı Romy Polster katıldığı hissedarla toplantısında görüşlerini; “Chemnitzer FC hissedarları, Halleschen FC ile Chemnitzer FC arasındaki üçüncü lig maçında yaşanan olayları şiddetle kınıyor. Takımımızın eski kaptanı Daniel Frahn'un aşırı sağcı "Kaotic Chemnitz" grubunun büyük bir sempatizanı olduğunu ve bu nedenle kulüpte büyük hasara yol açtığını kabul etmeliyiz. Bu davranışına yönelik tolerans gösterilmeyecektir.” şeklinde belirtti. 
 
Frahn, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen bir Neo-Nazi olayına karışmış olayda ilgili eyleme yönelik hazırlanan tişörtü giyerken görüntülenmişti. Frahn, olay sonrası, tişörtün önemini ve ifade ettiklerini tam olarak anlamadığını dile getirmişti.
 
Kariyerinde Energie Cottbus, Hertha Berlin II, Leipzig gibi takımların formasını giyen Frahn 2015-16 sezonunun başında Chemnitz'e katılmıştı. 
 
Bundesliga 3. Lig'indeki ilk dört maçında bir puan toplayan Chemnitzer, ligin son sırasında yer alıyor. 
 
Chemnitz şehrinde, 2018 yılından bu yana Neo-Nazi odaklı aşırı sağcı grupların katıldığı çeşitli şiddet olayları yaşanıyor. 

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