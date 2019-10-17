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Almanya'da tartışılan isim Michael Frey

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altındak almasıyla birlikte yaz döneminde Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Almanya'da da tartışılıyor.

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Alman basınından Bild, Frey'in Nürnberg formasıyla şu ana kadar yalnızca 1 gol atması hakkında bir değerlendirme yaptı.

"YALNIZCA 1 GOL ATABİLDİ"

Bild'in haberinde "İsviçreli golcü, saha içinde topla çok buluşmasına ve takım arkadaşlarına her dakika yardımcı olmaya çalışmasına karşın yalnızca 1 gol atabildi" ifadeleri yer aldı.

FREY: "YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Michael Frey ise performansını "Topu çok iyi koruyorum. Buna takımımızın ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Her zaman takım arkadaşlarımı iyi kullanmaya ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 6 maç oynayan ve 529 dakika sahada kalan Frey, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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