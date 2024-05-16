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Spor

Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 27 kişilik aday kadrosu açıklandı.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 için ev sahibi takımın aday kadrosu belli oldu. Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 27 kişilik aday kadroda İlkay Gündoğan ve Deniz Undav da yer aldı.

Leon Goretzka, Mats Hummels, Niklas Süle ve Timo Werner gibi yıldız oyuncular ise kadroda bulunmuyor.

Almanya, EURO 2024'te A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek.

Almanya'nın 27 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Olivier Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Defans: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antoino Rüdiger, Nico Schlotterback, Jonathan Tah

Orta saha: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Grob, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Florian Wirtz

Forvet: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav

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