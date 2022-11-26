İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Almanya'yı deviren Japonya, İspanya'dan fark yiyen Kosta Rika'ya karşı
Spor

Almanya'yı deviren Japonya, İspanya'dan fark yiyen Kosta Rika'ya karşı

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Japonya, İspanya'dan tarihi fark yiyen Kosta Rika ile mücadele edecek.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Almanya'yı deviren Japonya, İspanya'dan fark yiyen Kosta Rika'ya karşı
ABONE OL

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında yarın Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.

  • Japonya Kosta Rika
  • Dünya Kupası
  • Katar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.