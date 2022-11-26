Almanya'yı deviren Japonya, İspanya'dan fark yiyen Kosta Rika'ya karşı

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında yarın Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.