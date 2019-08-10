Bir yandan orta sahaya bir yandan da sol beke transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi.

2018'de Leicester City'den 16.5 milyon Euro'ya Al-Nasr Riyad kulübüne transfer olan Ahmed Musa için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Nijeryalı santrfor için kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmedi.

(Sabah)