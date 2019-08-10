Al-Nasr Riyad, Fenerbahçe'nin Ahmed Musa için yaptığı transfer teklifini reddetti
Geçtiğimiz günlerde Ahmed Musa için transfer teklifinde bulunan Fenerbahçe'ye Arap ekibinden cevap geldi.
Bir yandan orta sahaya bir yandan da sol beke transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi.
2018'de Leicester City'den 16.5 milyon Euro'ya Al-Nasr Riyad kulübüne transfer olan Ahmed Musa için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, Nijeryalı santrfor için kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmedi.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.