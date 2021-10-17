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Spor

Alpaslan Öztürk: Fatih Terim'in güveni bize ekstra güç veriyor

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021 Pazar 18:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 18:21
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Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Alpaslan Öztürk "Namağlup bir Konyaspor'a karşı oynadık, zor olacağını biliyorduk. Bizim yaklaşık 10-11 tane milli takıma giden oyuncumuz var. Bunların içinde kalecimiz dünyanın diğer ucuna gidiyor, sağ bekimiz diğer ucuna gidiyor. Farklı farklı ülkelere giden arkadaşlarımız var. Büyük takımlar böyle takımları da kazanmasını bilmeli. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Fatih hocama teşekkür ediyorum, son maçı kötü oynamama rağmen bana güvendiğini söyledi. Ben de yüzünü kara çıkarmayacağımın sözünü verdim, umarım sözümü tutmuşumdur. Onun güveni bize ekstra güç veriyor." dedi.

Alpaslan Öztürk ayrıca "Büyük takımlarda rekabet çok değerlidir. Hangimiz oynarsa canıyla, kanıyla oynuyor, önemli olan formayı hakkıyla terletmek. Bizim işimiz hocanın işini zorlaştırmak. Benim işim daha doğrusu, tercihleri zorlaştırmak, hocanın adaletine güveniyoruz. Galatasaray formasını kim iyi temsil ediyorsa, onun giymesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

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