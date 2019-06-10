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Alpay Özalan'dan İzlanda kararı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, sporun ruhuna yakışmayan bu saygısız davranışa millilerin sahada en güçlü cevabı vereceğini bildirdi.

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Özalan yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik, Keflavik Havalimanı'ndaki saygısız tutum ve davranışlardan dolayı İzlanda makamlarını kınadı.

Özalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısız davranışlara milli takımımız tarafından sahada, hükümetimiz tarafından da diplomatik anlamda net bir şekilde cevap verilecektir. Yıllarca yurt dışında yaşamış bir sporcu olarak şunu söyleyebilirim ki, Avrupa kendinden olmayanları her zaman dışlamış ve hor görmüştür. Hiçbir fiyakalı söz, şaşaalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükleri konusundaki iki yüzlülüğünü gizleyememiştir. İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek olan bu davranışlar karşısında milli takımımıza ruhumuzla, hırsımızla, inancımız ve gücümüzle destek vermek için Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzlanda'ya gitmeye karar verdim. Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır."

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