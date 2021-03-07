Alper Potuk attı, Ankaragücü kazandı

07 Mart 2021 Pazar 15:37 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 15:37

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk attı.

26 puana yükselen ve 17. sırada yer alan Ankaragücü üst üste ikinci galibiyetini elde ederek kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. 8. sıradaki Karagümrük ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Sobiech'in pasında ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda kaleci Friedrich topa sahip oldu.

12'nci dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Castro'nun ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21'inci dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Castro'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

44'üncü dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Viviano'nun kornere gönderdi.

2. YARI

48'inci dakikada sol kanattan Borini'nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54'üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında topla buluşan Lobzhanidze son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Topla buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

70'inci dakikada sol kanattan Borini'nin arka direğe yaptığı tehlikesi ortasını kaleci Friedrich oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Ankaragücü savunmasından seken topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.

Karşılaşma 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk.89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Ndao (Dk.81 Salibur), Bertolacci (Dk.71 Jimmy durmaz), Castro (Dk.81 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk.71 Mevlüt)

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk.90+2 Erdi Dikmen), Alper (Dk.87 Emre Güral), Endri (Dk.87 Voca), Geraldo (Dk.71 Ali Kaan), Lobzhanidze, Börven

GOL: Dk.54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)

SARI KART: Mevlüt (Fatih Karagümrük) - Friedrich (MKE Ankaragücü)