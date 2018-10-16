Alper Potuk: Haberi yapan kişiler hakkında hukuki işlemler yapılacaktır

Fenerbahçeli Alper Potuk bugün hakkında çıkan iddialarla ilgili Fanatik'e konuştu. Alper yaptığı açıklamada "Bugün hakkımda çıkan haberler tamaman asılsızdır. Haberi yapan kişiler hakkında hukuki işlemler yapılacaktır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" ifadelerini kullandı.

Kendini futbola veremediği ile ilgili iddiayı da değerlendiren Alper Potuk "Takım olarak kötü durumdayız. Moralimiz bozuk. Kimse benden gülmemi beklemesin" şeklinde konuştu.

Bu arada Alper daha geniş bir açıklamayı kulübün resmi sitesinden de yapacağını sözlerine ekledi...