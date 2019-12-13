Fenerbahçe'de verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde. Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek. (Fotomaç)