Alperen, All-Star olma yolunda!

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçilip seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edilen milli basketbolcu Alperen Şengün, ABD'deki performansını her geçen gün yukarı taşıyor. Milli basketbolcumuz, New Orleans Pelicans karşısında 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla kariyer rekoru kırdı. Bu sezon ikinci kez 'double-double' yapan Alperen Şengün, toplamda 9. kez bu başarıyı gösterdi.

"HERKES BİLSİN; ALPEREN ALL-STAR"

Alperen'in uzun forvet pozisyonunda oynayan takım arkadaşı Tari Eason, karşılaşma sonu röportajında milli basketbolcunun yanına gelerek, "Alperen All-Star, bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu. Rakip oyunculardan Zion Williamson ise "O, harika bir maç oynadı. Oynadığı basketbola şapka çıkarıyorum" dedi. Rakip Pelicans'ın koçu Willie Green, kaybettikleri maçta Houston adına en büyük pay sahibinin Alperen Şengün olduğunu dile getirerek, "Bu gece resmen bizi arkamızdan tekmeledi. Durdurulamadı" ifadelerini kullandı.

OYLAMALAR DEVAM EDİYOR

All-Star maçı için oy verme süreci başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor. Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor. Taraftarlar, vote.nba. com adresi üzerinden 'Start Voting Now' seçeneğine tıklayıp 'West' kadrosuna girerek Alperen Şengün'e oy verebilecek. Daha önce Türk basketbolcularımızdan Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, All-Star'da yer almıştı.