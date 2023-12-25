İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2724
  • EURO
    32,3079
  • ALTIN
    1930.91
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alperen, All-Star olma yolunda!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının 106-104'lük NO Pelicans zaferinde 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Milli basketbolcunun ismi All-Star ile anılıyor.

25 Aralık 2023 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Alperen, All-Star olma yolunda!
ABONE OL

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçilip seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edilen milli basketbolcu Alperen Şengün, ABD'deki performansını her geçen gün yukarı taşıyor. Milli basketbolcumuz, New Orleans Pelicans karşısında 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla kariyer rekoru kırdı. Bu sezon ikinci kez 'double-double' yapan Alperen Şengün, toplamda 9. kez bu başarıyı gösterdi.

"HERKES BİLSİN; ALPEREN ALL-STAR"

Alperen'in uzun forvet pozisyonunda oynayan takım arkadaşı Tari Eason, karşılaşma sonu röportajında milli basketbolcunun yanına gelerek, "Alperen All-Star, bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu. Rakip oyunculardan Zion Williamson ise "O, harika bir maç oynadı. Oynadığı basketbola şapka çıkarıyorum" dedi. Rakip Pelicans'ın koçu Willie Green, kaybettikleri maçta Houston adına en büyük pay sahibinin Alperen Şengün olduğunu dile getirerek, "Bu gece resmen bizi arkamızdan tekmeledi. Durdurulamadı" ifadelerini kullandı.

OYLAMALAR DEVAM EDİYOR

All-Star maçı için oy verme süreci başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor. Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor. Taraftarlar, vote.nba. com adresi üzerinden 'Start Voting Now' seçeneğine tıklayıp 'West' kadrosuna girerek Alperen Şengün'e oy verebilecek. Daha önce Türk basketbolcularımızdan Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, All-Star'da yer almıştı.

  • Alperen Şengün
  • Milli basketbolcu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.