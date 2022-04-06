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Spor

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Houston Rockets yenildi

Alperen Şengün'ün 14 sayı 11 ribaunt ile 'double-double' yaptığı maçta Brooklyn Nets, Houston Rockets'ı 118-105 yendi.

6 Nisan 2022 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:23
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Houston Rockets'ı 118-105 mağlup etti.

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in öne çıkan performansıyla Houston Rockets'ı yendiği maçta Alperen Şengün, 14 sayı 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Maçta 36 dakika süre alan Şengün, istatistiklerine 5 asist ve 1 blok da ekledi.

Brooklyn Nets'de Kyrie Irving 42 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Houston Rockets'da Kevin Porter'in 36 ve Jalen Green'in 30 sayı katkıları galibiyete yetmedi.

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