Alperen Şengün ''double-double''a yaklaştı

9 Şubat 2022 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:59

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 110-97'lik skorla geçerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Bu sezon 54. maçında 22. kez galip gelen Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, Jaxson Hayes 14 sayı ve 7 ribaunt, Naji Marshall 14 sayı, Jonas Valanciunas 13 sayı ve 8 ribaunt, Jose Alvarado 12 sayı, Herbert Jones 10 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 39. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Porter 27 sayı, Christian Wood 19 sayı ve 9 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 28 dakika sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün ise 11 sayı, 9 ribaunt, 2'şer asist ve blokla 'double-double'a çok yaklaşan bir performans sergiledi.