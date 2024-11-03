İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi
Spor

Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, rakibi Golden State Warriors ile 119-119 berabere kaldı.

3 Kasım 2024 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi
ABONE OL

NBA'de Houston Rockets, Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın normal süresi 119-119 biterken Houston, uzatmada Golden State Warriors'a 127-121 yenildi.

Houston Rockets'te Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

İşte NBA'de alınan tüm sonuçlar;

Charlotte Hornets 103-113 Boston Celtics

Toronto Raptors 131 -128 Sacramento Kings

Philadelphia 107-124 Memphis Grizzlies

San Antonio 113-103 Minnesota

Miwaukee Bucks 113-114 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 98-118 Miami Heat

Phoenix Suns 103-97 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 129-103 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 92-105 Oklahoma City Thunder

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.