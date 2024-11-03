Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresi 119-119 biterken Houston, uzatmada Golden State Warriors'a 127-121 yenildi.
Houston Rockets'te Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.
İşte NBA'de alınan tüm sonuçlar;
Charlotte Hornets 103-113 Boston Celtics
Toronto Raptors 131 -128 Sacramento Kings
Philadelphia 107-124 Memphis Grizzlies
San Antonio 113-103 Minnesota
Miwaukee Bucks 113-114 Cleveland Cavaliers
Washington Wizards 98-118 Miami Heat
Phoenix Suns 103-97 Portland Trail Blazers
Denver Nuggets 129-103 Utah Jazz
Los Angeles Clippers 92-105 Oklahoma City Thunder