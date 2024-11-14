NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.
Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.
Alperen üst üste üçüncü kez double double yaparken Rockets'ın galibiyet serisi üç maça çıktı.
Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson ve Tari Eason 18 sayıyla oynadı.
Los Angeles Clippers'ta ise James Harden 19, Terance Mann 14, Kriss Dunn ve Derrick Jones Jr. 11 sayı kaydetti.