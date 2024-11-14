İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3648
  • EURO
    36,3361
  • ALTIN
    2821.54
  • BIST100
    9368.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün, Houston'ı taşımaya devam ediyor! Bir double-double daha
Spor

Alperen Şengün, Houston'ı taşımaya devam ediyor! Bir double-double daha

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla etkili performanslarını sürdürmeye devam ediyor. Milli basketbolcu, takımının NBA'de Los Angeles Clippers ile karşı karşıya geldiği mücadelede 13 sayı 11 ribaund ile oynayarak üst üste 3. kez double-double yaptı.

14 Kasım 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Alperen Şengün, Houston'ı taşımaya devam ediyor! Bir double-double daha
ABONE OL

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Alperen üst üste üçüncü kez double double yaparken Rockets'ın galibiyet serisi üç maça çıktı.

Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson ve Tari Eason 18 sayıyla oynadı.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden 19, Terance Mann 14, Kriss Dunn ve Derrick Jones Jr. 11 sayı kaydetti.

  • Alperen Şengün
  • NBA performans
  • double-double

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.