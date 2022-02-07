Alperen Şengün NBA kariyerinde ikinci kez ilk 5'te

7 Şubat 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:30

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, Brandon Ingram'ın 33 sayı ve 12 asistlik performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Rockets'ın en skorer oyuncusu, 22 sayı ve 8 ribauntla Christian Wood oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı karşılaşmada 25 dakika süre alırken, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.