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Spor

Alperen Şengün NBA kariyerinde ikinci kez ilk 5'te

Alperen Şengün'ün NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'a 120-107 yenildi.

7 Şubat 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:30
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, Brandon Ingram'ın 33 sayı ve 12 asistlik performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Rockets'ın en skorer oyuncusu, 22 sayı ve 8 ribauntla Christian Wood oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı karşılaşmada 25 dakika süre alırken, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

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