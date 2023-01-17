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Spor

Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'in rekorunu tarihe gömdü!

Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 4 blokla oynayarak Shaquille O'Neal'i geçti ve NBA tarihinde 30+ sayı, 10+ ribaund ve 5+ asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

17 Ocak 2023 Salı 10:41 - Güncelleme:
Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'in rekorunu tarihe gömdü!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısındaki 33 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırdı. Alperen, NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu ve bu unvanın sahibi olan Shaquille O'Neal'i geride bıraktı.

Batı Konferansı'nda Alperen Şengün'den LeBron James'in de formasını giydiği Lakers karşısında kariyer rekoru geldi. Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 140-132 mağlup etti.

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Şengün, 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist, 4 blok ile maçı tamamladı. Lakers karşısında gösterdiği performansıyla Şengün, maçta takımının sayı, ribaunt ve blok istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.

Lakers'ta LeBron James, attığı 48 sayı ile sezon rekoru kırarak takımına galibiyet getirdi.

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LeBron James, pazar gecesi Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu. NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 72 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 316 sayı kaldı.

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

  • Alperen Şengün
  • Shaquille ONeal

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