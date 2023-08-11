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Spor

Alperen Şengün: Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum

Milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Maç ayırmıyoruz. Her maç zor bence. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılar son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım olarak turnuvaya hazır olduklarını belirten Alperen Şengün, "Maç ayırmıyoruz. Her maç zor bence. Çünkü geçen sene de grubumuzda Bulgaristan vardı, Gürcistan vardı. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz. Bence her takım güçlü, o yüzden yarın çıkıp bütün gücümüzle oynayacağız. Sonra zaten 'back to back' maçımız var. Bulgaristan'la oynuyoruz. O yüzden hazırız. Gruptan çıkıp, diğer grubun maçlarını oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz"

Alperen Şengün, 'Takımdaki uzun oyuncuların uyumu nasıl?' sorusu üzerine, "Gayet iyi. Zaten Ömer dışında diğerleriyle 3 yıldır oynuyorum. Ömer ile aynı stil oyuna sahibiz. O yüzden hemen alıştık birbirimize. Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen görevi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz" yanıtını verdi.

"Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum"

Maç içerisinde oyun kurucu görevini de üstlenebileceğini aktaran 21 yaşındaki basketbolcu, "Doğaçlama maç esnasında olabiliyor. Top götürebiliyorum Houston'da da öyle bir görevim var zaten. Burada da öyle bir özgüvenim var. Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum. Burada da dediğim gibi topu getirip arkadaşlarıma en iyi oyunu sunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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