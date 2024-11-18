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Spor

Alperen Şengün: Takım olarak savunma yapmaya bayılıyoruz

NBA ekibi Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün takımın durumu hakkında konuştu.

18 Kasım 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Takım olarak savunma yapmaya bayılıyoruz
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Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, yakın zamanda gösterdiği triple-double performanslarının ışığında tek amacının takımına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Rockets'ın sezon başlangıcında gösterdiği performansa ve savunmadaki etkinliğine değinen Alperen, ekibinin durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Sezon boyunca çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Herkes sahada birbirine yardımcı olmayı hedefliyor ve iletişimimiz de asla kesilmiyor. Hücumu da, savunmayı da bir arada yapıyoruz ve şu anda bulunduğumuz noktanın en büyük sebebi budur

Kazanmak için iyi savunma yapmanız lazım. Savunma iyi olduğunda enerji de geliyor, daha fazla koşmamızı ve doğru şekilde oynamamızı sağlıyor. Takım olarak savunma yapmaya bayılıyoruz."

Alperen Chicago Bulls ve LA Clippers'a karşı üst üste triple-double performansları göstererek, Rockets tarihinde bunu yapmayı başaran ilk pivot olmuştu.

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