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  • Alperen Şengün yine şov yaptı! Takımını yarı finale taşıdı
Spor

Alperen Şengün yine şov yaptı! Takımını yarı finale taşıdı

Alperen Şengün'ün 26 sayı ve 11 rabaund ve 5 asist ile oynadığı maçta Golden State Warriors'u 91-90 mağlup eden Houston Rockets, NBA Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

12 Aralık 2024 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Alperen Şengün yine şov yaptı! Takımını yarı finale taşıdı
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Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup ederek, Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Jalen Green'in bitime 3,5 saniye kala iki serbest atış isabeti bulmasıyla Houston, Warriors'a karşı 15 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 20 Şubat 2020'den bu yana ekibe karşı ilk galibiyetini aldı.

Jabari Smith Jr. 15 sayı kaydederken, Green 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Amen Thompson ise 10 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Rockets, Salı gecesi diğer Batı çeyrek final maçında Dallas Mavericks'i yenen Oklahoma City Thunder ile bu Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Warriors ise Pazar günü Mavericks'e karşı oynayacağı karşılaşmayla normal sezon maçlarına geri dönecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Atlanta Hawks 108-100 New York Knicks

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