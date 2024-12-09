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Spor

Alperen Şengün'den bir double-double daha! Houston Rockets iki maç sonra yeniden galip

NBA, nefes kesen bir mücadele sahne oldu. Houston Rockets konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 117-106'lık skorla mağlup etti ve iki maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün maçta double-double yaparak zaferde önemli bir rol oynadı. İşte detaylar...

9 Aralık 2024 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den bir double-double daha! Houston Rockets iki maç sonra yeniden galip
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NBA Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Los Angeles Clippers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk devresini 52-64 önde tamamlayan Houston Rockets, maçı 117-106 kazanıp sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde iki maç sonra kazanan Rockets'ta Jalen Green 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ayrıca Dillion Brooks 19, Jabari Smith Jr. 13 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers'ta ise Nah'Shon Hyland 22, Ivica Zubac 21 ve Norman Powell 17 sayıyla maçı tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 36 dakika sahada kaldı.

Alperen Şengün maçı 11 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle tamamladı ve kendisi adına sezonun 16. double-double'ını yaptı.

24 yaşındaki basketbolcu bu sezon üç kez maçı triple-double'la tamamlamıştı.

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