Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün double-double performansı sergilediği maçta Houston Rockets, New York Knicks'e karşı 109-97 skorla galibiyete ulaştı.

Karşılaşmayı 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blokla tamamlayan Alperen, Rockets'ın maçı kazanarak sezonda 4-3 derecesine yükselmesinde büyük bir rol oynadı.

Fred VanVleet 19 sayı kaydederken, Jalen Green ise 15 sayı ekleyerek katkıda bulundu.

Knicks cephesinde Jalen Brunson 29 sayıyla takıma liderlik ederken, OG Anunoby 21 sayı ekledi. Towns ise 17 sayı ve sezon rekoru 19 ribaundla maçı tamamladı.

New York ekibi Çarşamba gecesi Hawks maçı için Atlanta'yı ziyaret edecek ve Rockets ise aynı gece San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.

NBA'deki tüm takımların oynadığı 15 maçlık gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:

Celtics 123-93 Hawks

Nets 106-104 Grizzlies

Kings 111-110 Heat

Jazz 135-126 Bulls

Timberwolves 114-93 Hornets

Thunder 102-86 Magic

Trail Blazers 118-100 Pelicans

Pacers 135-127 Mavericks

Nuggets 121-119 Raptors

Suns 118-116 76ers

Clippers 113-104 Spurs