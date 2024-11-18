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  • Alperen Şengün'den bir triple-double daha! Tarih yazmaya devam ediyor
Spor

Alperen Şengün'den bir triple-double daha! Tarih yazmaya devam ediyor

Alperen Şengün performansıyla NBA'e damga vurmaya devam ediyor. Milli basketbolcu takımı Houston Rockets'ın Chicago Bulls'u 143-107 mağlup ettiği maçta 20 sayı 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparak Rockets tarihinde peş peşe iki maçta bunu başaran ilk pivot oyuncusu oldu.

18 Kasım 2024 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den bir triple-double daha! Tarih yazmaya devam ediyor
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN TARİHİ BAŞARI

Alperen yalnızca 25 dakika süre aldığı maçta takımına 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik katkı sağladı. Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün ayrıca 2020 yılında James Harden'dan bu yana takım tarihinin peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncusu ünvanını da elde etti.

VANVLEET'TEN 28 SAYI

Rockets'ta Fred VanVleet attığı 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Chicago Bulls'ta ise Zach LaVine'in 15 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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