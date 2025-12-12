İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Alperen Şengün'den double double'lık performans
Spor

Alperen Şengün'den double double'lık performans

NBA'de Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma ile tamamladı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den double double'lık performans
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.

Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımını sırtladı.

Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti.

Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

CELTİCS'İN SERİSİNE BUCKS SON VERDİ

Milwaukee Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda Boston Celtics'i 116-101 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Fiserv Forum'daki mücadelede Kyle Kuzma 31 sayıyla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Kevin Porter Jr. 18 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparken, Bobby Portis 27 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 30, Jordan Walsh'un 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Popüler Haberler
