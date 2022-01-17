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Spor

Alperen Şengün'den galibiyete 6 sayılık katkı

Alperen Şengün'ün 6 sayı, 2 asistle tamamladığı maçta, Houston Rockets deplasmanda Sacramento Kings'i 118-112 mağlup etti.

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:07
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood, 23 sayı, 7 asistle oynayan Kevin Porter ve 17 sayı atan Garrison Mathews öne çıktı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, Terence Davis'in 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Davion Mitchell'ın 16 sayı, 7 asist, 4 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 108-135

Sacramento Kings-Houston Rockets: 112-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-99

Denver Nuggets-Utah Jazz: 102-125

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