Alperen Şengün'den galibiyete 6 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood, 23 sayı, 7 asistle oynayan Kevin Porter ve 17 sayı atan Garrison Mathews öne çıktı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.
Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, Terence Davis'in 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Davion Mitchell'ın 16 sayı, 7 asist, 4 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 108-135
Sacramento Kings-Houston Rockets: 112-118
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-99
Denver Nuggets-Utah Jazz: 102-125