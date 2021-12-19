Alperen Şengün'den galibiyete 9 sayılık katkı

19 Aralık 2021 Pazar 10:47 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:47

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, bu sezon 10. galibiyetine, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 116-107 mağlup ederek ulaştı.

Rockets'ta Türk oyuncu Alperen Şengün, 22 dakika süre bulduğu maçı 9 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamlayarak galibiyette pay sahibi oldu. Christian Wood'un 21 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Rockets'ta Eric Gordon 18, Garrison Mathews 16 sayıyla öne çıktı.

Pistons'ta Saddiq Bey 23 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asist, Isaiah Stewart ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Houston Rockets: 107-116

Boston Celtics-New York Knicks: 114-107

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 93-100

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 119-100

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 104-103

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 90-119

Utah Jazz-Washington Wizards: 103-109