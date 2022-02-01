İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den Golden State Warriors'a karşı 2 sayı, 4 ribaunt
Spor

Alperen Şengün'den Golden State Warriors'a karşı 2 sayı, 4 ribaunt

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 122-108 yenildiği maçta 2 sayı, 4 ribauntla oynadı.

1 Şubat 2022 Salı 10:23 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:23
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Houston Rockets deplasmanından 122-108 galip ayrıldı.

Peş peşe 6. maçını kazanan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 21'i son çeyrekte 40 sayı atmasının yanı sıra 9 asist ve 5 ribaunt üretti. Andrew Wiggins de 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 13 ribaunt, Kevin Porter da 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Alperen Şengün ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.