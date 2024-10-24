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Spor

Alperen Şengün'den harika başlangıç! 34 dakikada 25 sayı ve 18 ribaunt

NBA'de Houston Rockets sahasında konuk ettiği Charlotte Hornets'a 110-105'lük skorla mağlup oldu. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 34 dakikada 25 sayı ve 18 ribauntla maçı double-double'la tamamladı.

24 Ekim 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den harika başlangıç! 34 dakikada 25 sayı ve 18 ribaunt
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NBA'de Houston Rockets ve Charlotte Hornets yeni sezodaki ilk maçlarına çıktı.

Hornets, ilk yarısını 60-49 geride tamamladığı maçı 110-105 kazandı. İlk maçından galibiyetle ayrılan Hornets'ta LaMelo Ball 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Konuk ekipte Tre Mann 24 ve Miles Bridges 10 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün maçı double-double yaparak tamamladı.

Milli basketbolcu 34 dakika sahada kalırken 25 sayı ve 18 ribauntla oynadı. Alperen ayrıca 5 asist kaydetti.

Ev sahibi ekipte Jalen Green 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson 13 ve Fred VanVleet 14 sayıyla oynadı.

KONTRATINI UZATTI

Alperen Şengün, yeni sezonun ilk gününde Houston Rockets'la kontratını yenilemişti.

22 yaşındaki milli basketbolcu, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu.

Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncunun, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu oldu.

Şengün, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği geçen sezon maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ile oynadı.

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