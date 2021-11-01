Alperen Şengün'den Los Angeles Lakers'a 11 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.
Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.
Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.