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Spor

Alperen Şengün'den Los Angeles Lakers'a 11 sayı

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının Los Angeles Lakers'a 95-85 yenildiği maçta 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

1 Kasım 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.

Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.

Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

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