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Spor

Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'ne muhteşem başlangıç

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla çıktığı ilk NBA Yaz Ligi maçında 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla double-double yaptı.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:59
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

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